İsrail uçuş ve yolcu sayısına kısıtlama getirdi

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Regev, bugün yerel saatle 17:00'den itibaren saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini söyleyerek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü bildirdi.