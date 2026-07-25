İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in evi yakınlarına İHA düştü

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'da, El Halil kenti yakınlarındaki Kiryat Arba yerleşiminde bulunan evinin yakınına bir insansız hava aracının düştüğü bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, Ben-Gvir ile ailesinin güvende olduğu belirtildi.

Olayın ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İHA'nın enkazını incelemeye aldı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Ben-Gvir'in güvenlik yetkilileri tarafından gelişmeler hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.