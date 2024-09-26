İsrail ve ABD '8,7 milyar dolarlık' askeri yardım anlaşmasını imzaladı
İsrail, Washington'da Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in imzaladığı anlaşmayla, 3,5 milyar doları savaş malzemeleri ve 5,2 milyar doları hava savunma sistemleri için olmak üzere toplam 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bugün Washington'da, Tel Aviv'in 8,7 milyar dolar değerindeki Amerikan savaş yardım paketini alması için bir anlaşma imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yardımın 3,5 milyar dolarının hayati önem taşıyan savaş malzemelerinin satın alınmasını, 5,2 milyar dolarının ise hava savunma sistemlerini finanse etmeyi içerdiği aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında, anlaşmaya göre, söz konusu miktarın ve ekipmanların yakın bir zamanda teslim edileceği belirtildi.