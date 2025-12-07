  1. Ekonomim
İsrail donanması ile ABD donanmasına bağlı 5’inci Filo, 1 hafta sürecek olan 'Intrinsic Defender' tatbikatına başladı.

İsrail ve ABD donanmalarından ortak tatbikat
İsrail ve ABD donanmaları ortak tatbikat düzenliyor. İsrail donanması ile ABD donanmasına bağlı 5’inci Filo, 1 hafta sürecek olan 'Intrinsic Defender' tatbikatına başladı. Daha önce iki ülke arasında 2023 ve 2022'de de gerçekleştirilen tatbikatta, iki donanma arasındaki stratejik ve operasyonel iş birliğini güçlendirmek ve çeşitli bölgesel tehditlerle başa çıkma konusunda pratik yapmak amaçlanıyor.
İsrail ordusu, söz konusu tatbikata çok sayıda asker gönderdiğini ifade ederken, tatbikatın hangi bölgede gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşmadı.

