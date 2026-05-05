İsrail ve ABD, İran'a baskıyı artırmak için olası bir saldırıya hazırlanıyor

İsrail ve ABD’nin, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin tırmandığı bir dönemde, İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla olası bir saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Amerikan CNN kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, İran'da enerji altyapısının ve üst düzey İranlı yetkililerin hedef olabileceğine işaret ederek, "Amaç, müzakerelerde İran'ı daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefleyen kısa süreli bir askeri harekat gerçekleştirmek" dedi.

İsrailli kaynak, söz konusu planın büyük ölçüde geçen ayki ateşkesten önce hazırlandığını aktararak, saldırıların başlamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararına bağlı olduğunu kaydetti.

“Tarafsız gemiler için özgürlük projesi başlıyor”

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.