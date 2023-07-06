İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısı

İsrail ve Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü (UNIFIL), bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle iki ülkeye "itidalli olmaları" çağrısında bulundu.

UNIFIL'ın internet sitesinde, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında meydana gelen patlamanın ardından, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın bazı bölgelerini topçu ateşiyle vurmasına ilişkin, yazılı açıklama yayımlandı.

Lübnan'ın güneyindeki Mecidiye bölgesi yakınlarında sabah bir patlamanın tespit edildiğine yer verilen açıklamada, patlamanın kaynağının ateşlenen roketten kaynaklandığının tahmin edildiğini ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bunun ardından İsrail'in de Lübnan'ın Kefar Şuba bölgesini bombaladığı hatırlatılan açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro, Lübnan ve İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını, tansiyonun daha da artmasını önlemek için irtibat mekanizmalarının tam devreye sokulduğunu kaydetti.

Bölgenin hafta başından itibaren "gerilimlere" tanıklık ettiğini ve hassas bir süreçten geçtiğini aktaran Lazaro, tüm taraflara "itidalli olma ve tansiyonu yükseltecek davranışlardan kaçınma" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan "havan mermisi atıldığı" gerekçesiyle, bu ülkenin güneyini hedef aldığını duyurmuştu.

Hizbullah: İsrail, sınırdaki Lübnan köyünün tamamını işgal etti

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü belirtti.

Hizbullah, İsrail ordusu tarafından 4 Temmuz'da kuzey kısmına girişlerin yasaklandığı Gacar köyüyle ilgili gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın paylaştığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından kuzey bölgesi Lübnan toprağı kabul edilen Gacar'ın tamamının İsrail ordusunca işgal edildiği ve İsrail güçlerinin köyün etrafına tel örgü çekip beton duvar ördüğü kaydedildi.

Tarihi olarak Gacar'ın tamamının Lübnan'a ait olduğuna ancak İsrail'in kendi otoritesini köyün tamamına dayattığına işaret edilen açıklamada, köye Lübnan tarafından girişlerin kapatılarak İsrail'den girişlere izin verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İsrail'in sınır üzerindeki köye yönelik adımları tehlikeli bir gelişmedir. Lübnan'a ait Gacar köyü silah zoru ve emrivaki bir dayatmayla işgal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan ile İsrail arasında iki kısma ayrılan köy

İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yamaçlarına yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam etti; kuzey kısmında ise Birlemiş Milletler Geçici Barış Gücü konuşlandı.