İsrail ve Mısır, Refah Kapısı'nın açılması konusunda anlaştı

İsrail 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi tarafında kontrolü ele geçirdi. Bu tarihten sonra insani yardımların Gazze’ye geçişlerine izin verilmedi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve Mısır’ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.



İsrail ve Mısır’ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı belirtilirken Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.



Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail’in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi.