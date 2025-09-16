Son Dakika...İsrail, Yemen’de Hudeyde Limanı’nı hedef aldı!

İsrail ordusu, Gazze’deki kara harekâtını genişletmesinin ardından Yemen’i de yeniden hedef aldı. Husilerle bağlantılı El Meşirah televizyonunun aktardığına göre, İsrail güçleri Hudeyde Limanı’na saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklar, limana 12 ayrı saldırı gerçekleştirildiğini bildirirken, İsrail ordusunun operasyon öncesinde Kızıldeniz’deki liman için tahliye çağrısı yaptığı ve bölgeyi hedef alacağını duyurduğu kaydedildi.

Demirli gemilerin bölgeden ayrılması istendi

"İlerleyen saatlerde" Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, söz konusunu limanda bulunanları ve demirli gemilerin bölgeden ayrılmasını istedi.

İsrail ordusu, daha önce birçok kez Hudeyde Limanı'na hava saldırıları düzenlemişti.

"Düşman uçakları geri çekilmek zorunda kaldı"

Husilerin askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, Yemen hava savunmasının yabancı uçaklara karşı etkili müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Saree, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hava savunması, düşman uçakları için büyük bir karışıklığa neden oldu ve bazı savaş oluşumlarını saldırılarını gerçekleştirmeden önce hava sahasını terk etmeye zorladı. Derinlere nüfuz etme girişimleri ise Allah’ın inayetiyle engellendi.