İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı hedef alındı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Yemen'in Husi kontrolündeki başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırıyı, İsrail ordu radyosu doğrulayarak askeri bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

"Elektrik santrallerinin Husilerin “askeri faaliyetleri” açısından önem taşıyor"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Başkanlık Sarayı’nın bulunduğu askeri yerleşkenin yanı sıra iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu belirtildi. Açıklamada, elektrik santrallerinin Husilerin “askeri faaliyetleri” açısından önem taşıdığı öne sürüldü.

İsrailli askeri kaynaklar, saldırının yaklaşık bir düzine savaş uçağı ve yakıt ikmal uçaklarıyla gerçekleştirildiğini, dört hedefe 30’dan fazla mühimmat atıldığını aktardı.

Lübnan merkezli El Meyadin televizyonu ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın daha önce boşaltıldığını bildirdi. İsrailli bir güvenlik kaynağı, yerel basına yaptığı açıklamada, saldırıların yalnızca Husilere değil, Yemen’deki İran’a ait altyapıya da yöneldiğini ileri sürdü.

Netanyahu komuta merkezinden izledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırıları Hava Kuvvetleri’nin komuta merkezinden takip etti. İsrail Savunma Bakanlığı, üçlünün operasyonu izlediği anlara dair fotoğrafları paylaştı.

Husiler, İsrail’in başkent Sana’ya hava saldırısı düzenlediğini doğruladı

Husilere bağlı SABA haber ajansı ve El-Mesira televizyonu, İsrail’in başkent Sana’ya hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Açıklamalarda, kent merkezinde bir yakıt istasyonu ile güney bölgesindeki bir elektrik santralinin hedef alındığı aktarıldı. Görgü tanıkları da Sana’da şiddetli patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.

“Hava savunma sistemlerimiz bu tür füzeleri engelleyip etkisiz hale getirme kabiliyetine sahiptir”

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada ise Husilerin cuma gecesi İsrail’e fırlattığı balistik füzenin misket bombası başlığı taşıdığı öne sürüldü. Açıklamada, “Hava savunma sistemlerimiz bu tür füzeleri engelleyip etkisiz hale getirme kabiliyetine sahiptir” denildi.

Yemen’den fırlatılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki kentlerde sirenler çalmış, başkentteki Ben-Gurion Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı. İsrail ordusu füzenin orta kesimlere doğru fırlatıldığını ve başarıyla durdurulduğunu açıklamıştı.

"Ateşkesi israil’in gazze saldırıları bozdu"

Husiler, 19 Ocak’ta varılan ateşkesin ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle zaman zaman İsrail’i balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını savunuyor.