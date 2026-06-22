İsrail Yüksek Mahkemesi tartışmalı yargıç atama yasasının iptal davasını görüştü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yargı reformu kapsamında Mart 2025'te Meclis'te kabul edilen yasaya karşı muhalefet tarafından açılan iptal davasının esas incelemesi tartışmalı geçti.

İsrail Yüksek Mahkemesi üyesi yargıçların hazır bulunduğu kurulda, yapılan itirazlar esas üzerinden incelendi.

Mahkeme üyeleri, yargıç seçiminde siyasi güçlere daha büyük rol verilmesinin yargı sisteminin doğasını değiştirebileceğini ve bağımsızlığını zayıflatabileceğini savundu.

Üyeler, yeni sistemin, Yüksek Mahkeme yargıçlarının yalnızca mesleki liyakate değil, siyasi veya ideolojik görüşlere dayanarak atanmasına fiilen izin verebileceği uyarısı yaptı.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı Yitzhak Amit, esas incelemesi sırasında "İsrail'in yönetim sisteminde bir değişiklikle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Amit, yapılan değişikliğin Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçiminde siyasi faktörleri belirleyici kılacağını dile getirdi.

Yüksek yargı mensuplarının atamalar üzerindeki etkisini azaltan, bu yetkiyi hükümetin kontrolüne devreden tartışmalı tasarı Mart 2025'te 67 milletvekilinin evet oyuyla kabul edilmişti.

Yasaya göre, yargıç atamalarını gerçekleştiren 9 üyeli komiteye, biri hükümet biri de muhalefet tarafından iki hukukçu seçilmesi öngörülüyor.

Söz konusu üyelerin yargıç atamaları üzerinde veto yetkisi de bulunuyor.