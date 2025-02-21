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İsrail'de 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı yerleştirildi

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki 5 yolcu otobüsüne yerleştirilen zaman ayarlı patlayıcı düzenekler patladı. Yetkililer ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail'de 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı yerleştirildi
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İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste bir kaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.

Ölen ve yaralanan yok

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ve polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatını verdi.

Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

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