İsrail'de 'acil durum hükümeti' için anlaşmaya varıldı

Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, "acil durum hükümeti" kurulması için anlaştı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, hükümet kurma konusunda uzlaştı. Likud Partisi kaynakları, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "daraltılmış savaş kabinesinde" yer alacağını söyledi.

Gantz'ın partisinden yine eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in gözlemci olarak görev yapacağı belirtildi.

Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz'ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.