İsrail'de anketler, Netanyahu'yu ikinci kez önde gösteriyor

İsrail'de yapılan bir anket, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de saldırıların şiddetini artırması ve Lübnan'da gerilimi tırmandırmasına rağmen, öncülük ettiği sağ kesimin ikinci kez ülkede popülaritesini az farkla da olsa artırdığına işaret ediyor.

Netanyahu, ikinci kez anketlerde Gantz'ı geride bıraktı

İsrail'in Maariv gazetesinin sonuçlarını yayınladığı, Lazar Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, halkın yüzde 40'ı Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hükümete liderlik etmek için "en uygun kişi" olarak görürken, yüzde 39'u ise eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ı aynı pozisyon için öneriyor.

Böylece Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ikinci kez anketlerde Gantz'ı geride bıraktı.

Geçen hafta yapılan anket sonuçlarında Netanyahu'ya yönelik desteğin oranı yüzde 42, Gantz'a ise yüzde 40 olarak kayda geçmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tırmandırması ve Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmaları genişletmesine rağmen Netanyahu'ya yönelik desteğin anketlerde artış göstermesi ise dikkat çekiyor.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 47'si İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevini sürdürmesini, yüzde 27'si de görevden alınmasını istedi, yüzde 26'sı da konuya ilişkin fikrini belirtmekten kaçındı.

Katılımcıların yüzde 57'si İsrail'in çok cepheli bir saldırıyla ancak ABD'nin işbirliğinde başa çıkabileceğine inandığını belirtirken, yüzde 29'u da İsrail'in tek başına da bunu yapabileceğini aktardı.

Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisinin diğer partilere karşı önde olduğunu gösteren anketin "bugün seçim olsa" sorusuna ilişkin sonuçları da Likud'un İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyenin 22'sini alacağını öngördü.

Gantz'ın partisinin 21 sandalye ile ikinci, sağcı Avigdor Lieberman'ın liderliğindeki Evimiz İsrail Partisinin 15 ve muhalefetin öncüsü Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi'nin ise 14 sandalye kazanacağı tahmini anket sonuçlarına yansıdı.

Toplamda ise, Netanyahu'yu destekleyenlerin mecliste 51, muhaliflerinin 59, Arap meclis üyelerinin ise İsrail Meclisi'nde 10 sandalye elde edeceği öngörüldü.

İsrail'de hükümet kurulması için mecliste 61 sandalyenin alınması gerekiyor ancak Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları sebep göstererek reddetmesi nedeniyle ülkede yakın zamanda bir seçim görünmüyor.