İsrail’de aşırı sağ seçim yarışında daha da sertleşiyor

İsrail’de seçimler yaklaşırken aşırı sağ siyasi alanda oy rekabeti giderek sertleşiyor. Küçük partiler, parlamentoya girebilmek için gerekli yüzde 3,25’lik seçim barajını aşmaya çalışırken, sınırlı sayıdaki sağ seçmenin oylarını kazanabilmek amacıyla daha radikal mesajlar öne çıkarıyor.

Ben Gvir’in kampanyasında sertleşen söylem

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben Gvir, Filistinli mahkûmlarla alay eden veya onları küçümseyen videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla öne çıkıyor.

Ben Gvir daha önce yüksek profilli bir Filistinli mahkûmu tehdit etmekle övünmüş, Gazze filosundaki aktivistleri yerde gösteren görüntüler paylaşmış ve terör suçundan hüküm giyen Filistinliler için idam cezasının genişletilmesini öngören yeni yasayı desteklemişti. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Ben Gvir’in mesajlarının tonu daha da sertleşti. Son yapay zekâ destekli kampanya videosunda, numaralandırılmış Filistinli mahkûmlar kahverengi üniformalarla, gözetleme kuleleri bulunan çitlerle çevrili bir alana ilerlerken gösterildi. “Söz verdik, yerine getirdik” mesajının yer aldığı video, kaldırılmadan önce X’te 4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Ben Gvir uzun süredir Filistinli güvenlik mahkûmlarının koşullarının “yasanın gerektirdiği asgari seviyeye” indirilmesini savunuyor. Ulusal Güvenlik Bakanı olarak polis ve cezaevlerinden sorumlu bulunuyor.

Aşırı sağda oy rekabeti büyüyor

Seçimlere iki ay kala İsrail’deki aşırı sağ siyasi alan, sınırlı sayıdaki sağ seçmenin oyları için mücadele eden küçük partilerle kalabalıklaşıyor.Partilerin parlamentoya girebilmesi için oyların en az yüzde 3,25’ini alması gerekiyor. Bu oranı yakalayamayan partiler sandalye kazanamıyor ve aldıkları oylar fiilen geçersiz hale geliyor Bu durum, aşırı sağ partiler arasındaki rekabeti daha da önemli hale getiriyor.

Smotrich’ten “Yahudileştirelim” planı

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de aşırı sağdaki sert politikaların öne çıkan isimlerinden biri. Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesini destekliyor ve Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldırmayı amaçlayan politikaları savunuyor. Seçim kampanyasında öne çıkardığı “Evet. Yahudileştirelim!” planı ise Negev ve Celile’deki demografik yapıyı değiştirmeyi, bölgelere bir milyon ilave Yahudi yerleşimci getirmeyi ve yaklaşık 40 yeni yerleşim kurmayı hedefliyor.

Gazze için “göç” çağrısı

Emekli tuğgeneral Ofer Winter da “Halkınız İsrail” adlı yeni partisinin kuruluşunda, Filistin devletinin hiçbir zaman kurulmayacağını savundu. Winter, Gazze için çözümün “göç” olduğunu söyledi. Winter’ın partisinde ikinci sırada yer alan Arap Hristiyan İsrail yanlısı aktivist Yoseph Haddad ise Arap toplumunun Gazze, Cenin ve Ramallah için değil, kendileri için çalışan temsilcilere sahip olması gerektiğini ifade etti.

Aşırı sağın diğer partilerinde de sert mesajlar

Aşırı sağcı Noam partisinin lideri Avi Maoz, Kudüs’teki Onur yürüyüşlerine, laikliğe ve feminizme karşı çıkıyor. Moshe Feiglin’in Kimlik Partisi ise Gazze’nin yok edilmesini ve Filistinlilerin üçüncü ülkelere “gönüllü” göçünü savunuyor.

Netanyahu’dan birlik çağrısı

Başbakan Binyamin Netanyahu, aşırı sağ partilerin seçim barajının altında kalması halinde sağın seçimi kaybedebileceği uyarısında bulundu. Netanyahu son haftalarda Ben Gvir, Smotrich ve Winter’dan küçük partiler halinde yarışmak yerine tek blokta birleşmelerini istedi. Ancak söz konusu partiler kendi seçim kampanyalarına odaklanmayı ve sertleşen mesajlarını sürdürmeyi tercih ediyor. Böylece seçimlere iki ay kala İsrail’de aşırı sağ siyasi alandaki rekabet, hem parti sayısının hem de kullanılan söylemlerin sertleşmesiyle devam ediyor.