İsrail'de aşırı sağcı hükümetin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer istifa etti

İsrail'de aşırı sağcı koalisyon hükümetinin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü bakanlık görevinden istifa etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya en yakın isimlerden biri olarak bilinen Stratejik İşler Bakanı Dermer, istifa mektubunu başbakana sundu.

İstifa mektubunda "iç ve dış baskılara karşı dik durduğunu" öne sürdüğü Netanyahu’ya teşekkür eden Dermer, aşırı sağcı hükümetin hem 7 Ekim saldırısı hem de ardından iki yıl boyunca "yedi cephede yürüttükleri savaşla" hatırlanacağını belirtti.

Dermer, göreve geldiği 2022 yılında yalnızca iki yıl bakanlık yapacağı konusunda ailesine söz verdiğini ancak bakanlık koltuğunda oturduğu süreyi iki kez uzatmak durumunda kaldığını aktardı.

İsrail'in eski Washington Büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra Stratejik İşler Bakanlığı'na getirilen Ron Dermer, hükümetin ABD ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinde kilit rol üstlenirken Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakereleri yürüten heyetin başkanlığını da yapıyordu.

The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak, hükümetten ayrılsa da Dermer'in Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gibi bazı konularda aktif rol almaya devam edeceğini ve Netanyahu'nun özel temsilcisi olarak görev yapacağını iddia etti.

İsrail basını, Dermer’in yerine Stratejik İşler Bakanlığı koltuğuna İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in oturacağını ileri sürüyor.

