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İsrail'de aşırı sağcılar, esir takası anlaşmasına itiraz etti

İsrailli aşırı sağcı Almagor Terör Mağdurları Derneğinin, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasını Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak itirazda bulundukları bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'de aşırı sağcılar, esir takası anlaşmasına itiraz etti
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, derneğin esir takası anlaşmasına karşı Yüksek Mahkeme'ye itiraz dilekçesi sunduğu belirtildi.

Yüksek Mahkeme'nin anlaşmayı iptal etmesinin ihtimal dahilinde olmadığına işaret edilen haberde, konuya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail kabinesi dün akşam yaklaşık 6 saat süren toplantıda, Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşerek oylamıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in toplantıda esir takası anlaşmasına "hayır" oyu verdiği bildirilmişti.

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