  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail’de 'Batı Nil Virüsü' yayılıyor! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail’de 'Batı Nil Virüsü' yayılıyor! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya, vaka sayısının 710’a yükseldiğini açıkladı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail’de 'Batı Nil Virüsü' yayılıyor! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail, Batı Nil virüsü ile mücadele ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısının 710’a yükseldiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgının başladığı Haziran ayından bu yana kadar Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46 olduğu kaydedildi.

Ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı...

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20’lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor. Virüs bulaşanların yüzde 1’inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.

Çin'in yılın ilk yarıda altın üretimi arttıÇin'in yılın ilk yarıda altın üretimi arttıKüresel Ekonomi

 

AB'den Trump'a havuç-sopa hazırlığıAB'den Trump'a havuç-sopa hazırlığıDünya

 

Dünya
AB'den Trump'a havuç-sopa hazırlığı
AB'den Trump'a havuç-sopa hazırlığı
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten tartışmalı Türkiye talebi
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten tartışmalı Türkiye talebi
Çok sayıda yolcu rahatsızlandı: Uçak, 'biyolojik tehlike' nedeniyle acil iniş yaptı
Çok sayıda yolcu rahatsızlandı: Uçak, 'biyolojik tehlike' nedeniyle acil iniş yaptı
İngiltere'de üniversiteler iflas riski ile karşı karşıya!
İngiltere'de üniversiteler iflas riski ile karşı karşıya!
Star Wars'ta giymişti: Prenses Leia'nın altın bikini kostümüne 175 bin dolar
Star Wars'ta giymişti: Prenses Leia'nın altın bikini kostümüne 175 bin dolar
İsrail güçleri, Beytullahim’de onlarca Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, Beytullahim’de onlarca Filistinliyi gözaltına aldı