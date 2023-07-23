İsrail'de binlerce protestocu meclise doğru yürüdü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan yüzlerce kişi, dün geceyi Meclis yakınlarında kurdukları çadırlarda geçirdi.

Netanyahu koalisyonu, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için yarın Meclise getirmeye hazırlanırken, protestocular Batı Kudüs'te Meclis yakınlarında yer alan bir parkta çadır kurdu.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Ramat HaSharon sakini David, İsrail'in kuruluşundan bu yana "çok özel ve hassas" bir durumla karşı karşıya olduklarını ve bu nedenle protestolara katıldığını söyledi.

Seçimle meşru şekilde iktidara gelen Netanyahu'ya bu yetkinin, sistemi değiştirmek için değil ülkeyi yönetmek için verildiğini dile getiren David, hükümetin yargıya müdahalesiyle ülkedeki yönetimin "demokrasiden diktatörlüğe dönüşeceğini ve buna karşı çıktıklarını" ifade etti. David, yasanın Meclisten geçmesi halinde mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Sonunda, hükümetin çıkaracağı yasaların yeniden değiştirilmesini sağlayacağız." dedi.

Netanyahu'nun yargı düzenlemesiyle ülkede geniş tepki topladığını ve halkı "bilinçli hale getirdiğini" belirten David, "Bu mücadelede kısa vadede biz sıkıntı çekeceğiz ama Netanyahu'ya teşekkür ederiz. Bir önceki seçimde sandığa gitmeyen birçok seçmen bir sonraki seçimde oy kullanacak. Bu da İsrail'deki partiler arasındaki dengeyi değiştirecek." diye konuştu.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.