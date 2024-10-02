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İsrail'de düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'de düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dün akşam düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Böylece, Yafa'da 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

İsrail polisi dün Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Saldırganların olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade etmişti.

İsrail ordu radyosunun haberinde saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedilmişti.

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