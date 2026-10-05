İsrail'de gizli plan deşifre oldu: Hedefte 700 Filistinli vardı

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İsrail'de Bar-Ilan Üniversitesi'nde görev yapan ve kimliği açıklanmayan bir matematik profesörü hakkında hazırlanan iddianame, dikkat çeken suçlamalar içeriyor. İddianameye göre akademisyen, Filistinlilerin kitlesel olarak bölgeden ayrılmasını sağlamak amacıyla koordineli saldırılar düzenlemeyi planladı. Planın yaklaşık üç yıllık bir süreçte hazırlandığı belirtildi.

72 kişilik yapı kurduğu öne sürüldü

İddialara göre profesör, planını hayata geçirmek amacıyla kendisi dahil 72 Yahudiden oluşan bir yapı oluşturdu. Bu kişilerin farklı hücrelere ayrıldığı ve çeşitli kentlerde Filistinlileri hedef alacak saldırılar için hazırlık yapıldığı öne sürüldü. İddianamede ayrıca yapı içerisinde silah temini, hedefler, hücrelerin organizasyonu ve gizli iletişim yöntemlerine ilişkin belgeler hazırlandığı iddia edildi.

Hedefte 700 kişinin olduğu iddia edildi

Hazırlanan plana ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri, saldırılar sonucunda yaklaşık 700 Filistinlinin öldürülmesinin hedeflendiği iddiası oldu. İddianameye göre akademisyen, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de kitlesel şekilde göç etmesini amaçladı.

Hedefte 700 kişinin olduğu iddia edildi

Hazırlanan plana ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri, saldırılar sonucunda yaklaşık 700 Filistinlinin öldürülmesinin hedeflendiği iddiası oldu. İddianameye göre akademisyen, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de kitlesel şekilde göç etmesini amaçladı.

Saldırılar için keşif yaptığı öne sürüldü

İddianamede, akademisyenin hedef olarak belirlediği bazı bölgelerde keşif yaptığı da ileri sürüldü. Ülkenin kuzeyindeki Tuba-Zangariya köyünün de hedefler arasında bulunduğu belirtilirken, profesörün kurduğu yapı için 20 sayfalık bir manifesto hazırladığı aktarıldı.

Moşe Feiglin'i de dahil etmek istedi

İddialara göre akademisyen, sağcı siyasetçi Moşe Feiglin'i de oluşturduğu yapıya dahil etmeye çalıştı. Profesörün 2025 boyunca Feiglin'in düzenlediği etkinliklere katıldığı ve burada örgütüne yeni kişiler kazandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Ancak bu girişimin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Feiglin'in ihbarıyla gözaltına alındı

İddianameye göre akademisyen, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Feiglin'e bir mektup göndererek işbirliği yapmaması halinde hakkında karalama kampanyası başlatmakla tehdit etti. Feiglin'in durumu adli makamlara bildirmesinin ardından akademisyen 17 Eylül'de gözaltına alındı ve tutuklandı. Profesör hakkında terör eylemi hazırlığı, tehdit yoluyla şantaj ve adaleti engelleme suçlamaları yöneltildi