İsrail'de gözaltında tutulan 42 aktivist açlık grevi başlattı

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in gözaltına aldığı aralarında 4 Fransız milletvekilinin de bulunduğu 16 farklı ülkeden toplam 42 aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir halindeyken İsrail ordusu tarafından 1 Ekim’de yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler açlık grevine başladı.

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in gözaltına aldığı aralarında 4 Fransız milletvekilinin de bulunduğu 16 farklı ülkeden toplam 42 aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de açlık bir trajedi değil, bir politikadır. Ekim 2023'ten bu yana İsrail, insanları hayatta tutan tarlaları, çiftçileri ve yardım konvoylarını hedef alırken, yiyecek, su, elektrik ve yakıtı keserek tam bir açlık kampanyası yürütüyor.

Kıtlık yayılırken ve tarım arazilerinin yüzde 95'i tahrip olurken, onlarca Küresel Sumud Filosu gönüllüsü hala tutuklu durumda ve Filistinlileri aç bırakan aynı rejim tarafından beslenmeyi reddediyor" denildi.
İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere düzenlediği baskınlarda yaklaşık 500 aktivisti gözaltına almıştı. İsrail, bugüne kadar işlemleri tamamlanan 170 aktivisti ise sınır dışı etti.

