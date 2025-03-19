  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail’de hükümet, Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı
Takip Et

İsrail’de hükümet, Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı

İsrail'de hükümet, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail’de hükümet, Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı
Takip Et

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başsavcısı Gali-Baharav-Miara’nın Ben-Gvir-in bakan olarak tekrar atanamayacağı yönündeki uyarılarına rağmen Ben -Gvir, bakanlığa geri dönüyor.

İsrail Meclisi'nde (Knesset) bugün yapılacak oylama ile de Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir’in yanı sıra onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf’un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu’nun Miras Bakanlığına yeniden dönmesi bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını durduran bir ihtiyati tedbir kararı çıkarılması için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Ben-Gvir, ateşkes uygulamaya girince istifa etmişti

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta ise Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden dün yapılan ortak açıklamada ise Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Emlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörlerEmlak piyasasını etkileyen ekonomik ve demografik faktörlerEkonomi
İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladıİsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladıDünya

 

Dünya
Yoon'un azil davasının karar gününde Seul'de 14 bin polis konuşlandırılacak
Yoon'un azil davasının karar gününde Seul'de 14 bin polis konuşlandırılacak
Trump, ekibine 'derhal' kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi verdi
Trump, ekibine 'derhal' kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi verdi
ABD'li yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı
ABD'li yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı
ABD: Venezuela, sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmezse daha ağır yaptırım uygulayacağız
ABD: Venezuela, sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmezse daha ağır yaptırım uygulayacağız
Trump talimat verdi: Kennedy suikasti ile ilgili gizli belgeler erişime açıldı
Trump talimat verdi: Kennedy suikasti ile ilgili gizli belgeler erişime açıldı
Louisiana'da ilk kez bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi
Louisiana'da ilk kez bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi