İsrail’de hükümet karşıtı eylemler greve dönüştü

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut’un Gazze'deki rehinelerin kurtarılması için Başbakan Benjamin Netanyahu'yu anlaşmaya zorlamak amacıyla gidilen genel grev ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Rehinelerin cesetlerine ulaşılması İsrail'de büyük bir tepkiye neden olurken, en az yarım milyon İsrailli Kudüs ve Tel Aviv'de sokağa çıktı.

Grev nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belediye hizmetleri aksarken, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben Gurion Havalimanı'nda bazı hizmetler durduruldu. Otobüs ve hafif raylı ulaşım hizmetlerinde de önemli aksamalar yaşandı. Hastanelerde kısıtlı hizmet verilirken, bankalar çalışmadı. İsrail Havalimanları İdaresi, İsrail Liman İşletmeleri, Hayfa, Usdud (Aşdod), Hadera Limanları, İsrail Elektrik Şirketi ve İsrail Posta Hizmetleri gibi kamu şirketlerinin greve katıldığı kaydedildi. Bazı üniversiteler ve belediyelearin yanı sıra bazı ulusal bankaların da greve gittiği, Göç İdaresi, Vergi İdaresi, Parklar, Bahçeler İdaresi gibi kurumların da işe gitmeyeceği ifade edildi. Çok sayıda işletme kepenk indirdi.

Bu arada, İsrail'de hükümet, grevin, işçi işveren anlaşmazlığı nedeniyle değil "siyasi amaçla" yapıldığı iddiasıyla durdurulması için Ulusal İşçi Mahkemesine başvurdu. Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in talebiyle yapılan başvuruda grevin devletin işleyişini aksattığı, sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlikte ülkenin içinden geçtiği olağanüstü halde aksamaya yol açtığı savunuldu. Genel grev devam ederken gelen mahkeme kararı grevin planlanandan erken bitmesini öngörüyordu. İsrail'de yüz binlerce işçiyi temsil eden Histadrut sendikası başkanı, iş mahkemesinin genel grevin sonlandırılması yönünde karar almasının ardından işçilere işe geri dönme talimatı verildiğini açıkladı.

İsrail iş mahkemesi genel grevin TSİ 1430'da sona ermesinin gerektiğine karar verdi. Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin kararına uyacaklarını ve grevin 14.30'da sona erdiğini duyurarak, "Esir aileleriyle dayanışma için yapılan grev kararının önemli bir adım olduğunu, siyasi amaç taşımadığını, eylemin arkasında durduğunu" açıkladı.

Grev sonlandırılsa da protestolar sürdü

İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle başta Tel Aviv ve diğer kentlerde protesto gösterilerini sürdürdü. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişilik grup yolu trafiğe kapattı. Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin ölümünden hükümeti sorumlu tutan gruplar, başta Netanyahu ve hükümeti aleyhine slogan attı, pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Tel Aviv'de gösteri yapan grup daha sonra kentin ana arteri niteliğindeki Ayalon Otoyolunu kuzey yönünde trafiğe kapattı.

İsrail polisi, göstericilere güç kullanarak müdahale etti. İsrail polisi, 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin başka noktalarında da hükümetten Gazze'de anlaşma talep eden gruplar, meydan, kavşak, yollarda toplanarak sabah saatlerinden itibaren protesto gösterileri düzenledi. Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunarak, anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.

Washington Post: Biden son bir ateşkes teklifi sunacak

Washington Post gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etti. Washington Post'un haberinde, "Gazze'de ateşkes müzakerelerine" ilişkin ABD yönetiminden yetkililerin iddialarına yer verildi. İsmini vermek istemeyen yetkililer, Biden yönetiminin devam eden müzakerelerde kabul et ya da reddet biçiminde son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını öne sürdü.

Söz konusu teklifi iki tarafın da reddetmesi halinde ABD öncülüğündeki müzakerelerin sona erebileceğine işaret eden yetkililerden biri, "Bunu müzakere etmeye devam edemezsiniz. Bu sürecin bir noktada sonlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor. Önceki gün İsrailli altı rehinenin cesetlerine ulaşılması İsrail'de büyük bir tepkiye sebep olurken, Hamas ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ölü bulduğu esirlerin İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail ile gerçek bir müzakerenin olmadığının altını çizerek, Netanyahu'nun istemesi halinde anlaşma için hazır olacaklarını söyledi.