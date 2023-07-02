İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesine yönelik protestolarına devam etti. İsrail bayrakları taşıyan göstericiler hükümet karşıtı slogan attı.
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin meclisten geçirmek istediği yargı reformuna karşı protestolar 26. haftasında devam ediyor. İsrail bayrakları taşıyarak Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı. İsrail güvenlik güçleri Ayalon Caddesi'ne doğru yürüyen grubun çevresinde önlemler aldı.