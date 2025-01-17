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İsrail'de kabine, ateşkes kararı için toplanacak

İsrail Devlet Televizyonu, İsrail'de kabinenin ateşkes görüşmesi için saat 11'de toplanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İsrail'de kabine, ateşkes kararı için toplanacak
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İsrail'de kabinenin, bugün saat 11'de toplanacağı bildirildi. Söz konusu kabinede Gazze'deki ateşkes kararı ele alınacak.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, 15 Ocak'ta duyurulan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylaması yönünde giderek artan uluslararası baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Üç aşamalı anlaşma

15 Ocak Çarşamba akşamı varılan ve İsrail kabinesi tarafından onaylanması halinde 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmanın aşamaları şöyle:

- 42 günlük ateşkes: Bu süreçte Hamas elinde rehineleri kademeli olarak serbest bırakacak. İsrail de işgal askerlerini çekmeye başlayacak ve insani yardımların girişine izin verecek. İsrail, Netzarim Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'deki yerleşim alanlarından askerlerini çekmeye başlayacak. İsrail birliklerinin bu aşamada Mısır ile Gazze arasındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmaya devam edeceği bildiriliyor.İsrail rehinelere karşı bine yakın Filistinli tutukluyu iade edecek.

- Kalan rehinelerin İsrail'e iadesi: Katar Başbakanı El Tani, ikinci ve üçüncü aşamanın ayrıntılarının birinci aşamanın uygulanması sırasında kesinleşeceğini söyledi. Biden, planın ikinci aşamasında "savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi" için müzakerelerin öngörüldüğünü belirtti.

- Gazze'nin yeniden inşası: Biden, üçüncü aşamada Gazze'nin yeniden yapılanma planının devreye gireceğini söyledi. Gazze'ye insani yardım artacak ve yerinden edilen Filistinliler, Gazze'nin tüm bölgelerine geri dönebilecek. Son rehineler de bırakılacak.

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