İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Netanyahu'ya suçlama: Esir takası müzakerelerini sabote etti

Haaretz gazetesinin haberine göre, Benny Gantz, Netanyahu’yu kişisel siyasi gerekçelerle esir takasını engellediğini söyleyerek, "müzakere heyeti çalışırken, Netanyahu onları tekrar sabote ediyor." açıklamasında bulundu.

İsrail'in hassas bir dönemden geçtiğini belirten Gantz, Netanyahu'ya seslenerek, "Siyasi gerekçelerle esirlerimizin geri dönmesini engellemeye yetkiniz yok. Esirleri geri getirmek, insani, güvenlik ve ulusal nedenlerle doğru olandır." dedi.

Netanyahu'nun ABD'nin Wall Street Journal gazetesine röportaj vermesini eleştiren Gantz, İsrail, hassas bir dönemden geçerken Netanyahu'nun bir kez daha "yabancı basına koşup demeç verdiğini" söyledi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.​​​​​​​

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.





