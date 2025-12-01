  1. Ekonomim
İsrail'de Netanyahu protesto: Göstericilerden "muz cumhuriyeti" göndermesi

Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, yolsuzluk davaları için af isteyen Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un evinin önünde toplanan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

Naama Lazimi gibi muhalif vekillerin de katıldığı gösterinin ana teması "af = muz cumhuriyeti" oldu. Göstericiler, Netanyahu'nun affedilme olasılığına atfen üzerinde "Af" yazılı bir pankart bulunan muz yığınının arkasında sıraya girdi.

Göstericiler ayrıca, Netanyahu'yu siyasi krizden sorumlu tutan pankartlar açtı ve başbakanı kastederek "Lider sensin, suçlu sensin" gibi sloganlar attı.

Göstericilerden biri turuncu renkli hapishane tulumu giyerek ve Netanyahu maskesi takarak başbakanı bir diğeri de Herzog maskesi takarak cumhurbaşkanını canlandırdı. Maskeli bu kişiler muz yiyerek "muz cumhuriyetine" gönderme yaptı.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanına 14 sayfadan oluşan af talebinde bulunmuştu. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

