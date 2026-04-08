İsrail'de Netanyahu'ya sert eleştiri: 'İsrail, masada bile yer almadı'

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD-İran arasında ateşkese varılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken masada bile yer almadı. Ordu, kendisinden istenen her şeyi yaptı, halk inanılmaz bir direnç sergiledi, ama Netanyahu siyasi olarak başarısız oldu, stratejik olarak başarısız oldu, kendi koyduğu hiçbir hedefe ulaşamadı. Netanyahu'nun kibir, sorumsuzluk ve stratejik planlama eksikliği yüzünden yol açtığı siyasi ve stratejik zararları onarmak yıllarımızı alacak" ifadelerini kullandı.

Ateşkes görüşmeleri ABD ve İsrail arasında yürütülmüştü

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak saldırılara başlamıştı. Savaşın 40'ıncı gününde ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkes üzere anlaşma sağlanmıştı. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de ateşkesi kabul ettiğini belirtmişti.