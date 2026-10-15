İsrail’de olağanüstü hal kararı İran ve Lübnan gerekçesiyle uzatılıyor

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İsrail hükümeti, ülke genelindeki olağanüstü hal uygulamasının süresini uzatmaya hazırlanıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin ABD’deki Kongre ara seçimlerine kadar devam etmesine ilişkin oylama için bir araya geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı bilgilere göre, bakanlara sunulan belgede İran ve Lübnan cephelerindeki belirsizliğin sürdüğü, güvenlik birimlerinin sivillere yönelik olası bir saldırı riskini yüksek gördüğü belirtildi.

Olağanüstü halin gerekçesi İran ve Lübnan

İsrail yönetimi, 28 Şubat’ta İran’a karşı başlatılan saldırılarla eş zamanlı olarak ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti. Hükümetin uzatma kararına ilişkin değerlendirmesinde, bölgedeki güvenlik koşullarının henüz istikrara kavuşmadığı ve İsrail’deki sivil nüfusa yönelik tehditlerin devam ettiği savunuldu.

Netanyahu’nun İran’a yeni saldırı planı iddiası

Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler ve ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri öncesinde İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğünü öne sürdü.

Netanyahu, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada İsrail’e yönelik olası bir dış saldırı hazırlığına ilişkin işaretler bulunduğunu iddia etmişti.

İsrail’de seçimler öncesinde tartışma

Netanyahu’nun güvenlik tehditlerine ilişkin açıklamaları, İsrail’de seçimler yaklaşırken siyasi tartışmaların da odağına yerleşti. Muhalefet, olağanüstü hal ve olası yeni bir savaşın seçim sürecine etkileri konusunda hükümeti eleştirdi. Muhalif isimler, güvenlik gerekçelerinin seçimlerin ertelenmesine zemin hazırlamak amacıyla kullanılabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı ve hükümetin kararının hangi tarihe kadar geçerli olacağı, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.