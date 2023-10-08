İsrail'de ölü ve yaralı sayısı artıyor

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 700 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin 150 kişi yaralandı. Haberde, yaralıların 300'ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.