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İsrail'de otobüs durağına dalan sürücü 8 kişiyi yaraladı: Terör saldırısı şüphesi

İsrail'in merkez bölgesinde yer alan Netanya kenti yakınlarındaki Kfar Yona bölgesinde bir sürücünün aracıyla bir otobüs durağına dalması sonucu 8 kişinin yaralandığı, sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Haber Merkezi
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İsrail'de otobüs durağına dalan sürücü 8 kişiyi yaraladı: Terör saldırısı şüphesi
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İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde bir sürücü aracıyla otobüs durağında bekleyenlere çarparak olay yerinden kaçtı. İsrail acil yardım servisinin bildirdiğine göre, olayda 8 kişi farklı derecelerde yaralandı.

Polis, şüpheli sürücünün aracıyla olay yerinden uzaklaştıktan sonra aracı açık arazide bırakarak kaçtığını duyurdu. Şüpheliyi arama faaliyetlerinin genişletildiği paylaşıldı.

İsrail polisi, olayı "terör saldırısı" şüphesiyle değerlendirdiğini açıkladı.

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