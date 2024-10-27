İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Çok sayıda yaralı var

İsrail polisi, Tel Aviv'in kuzeyinde bir otobüs durağına çarpan bir kamyonun neden olduğu kazada birçok kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail medyasının haberine göre, Magen David Adom acil servisleri, İsrail'in orta kesimindeki Glilot'taki bu olayın bir "terör saldırısı" olarak değerlendirildi. Saldırı sonucunda 6'sı ağır 35 kişi yaralandı.

Çok sayıda yaralı tedavi altına alındı

Kurtarma görevlileri, çok sayıda yaralının tedavi altına alındığını duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, olayın soruşturma altına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Saat 10:08'de Ramat Hasharon'daki Aharon Yariv Bulvarı üzerinde bir kamyonun otobüs durağına çarptığı ihbarı alındı" denildi.

Acil servis ise daha sonra yaptığı bir güncellemede en az 16 kişinin yakındaki hastanelere nakledildiğini belirtti.