İsrail’de seçim öncesi sürpriz gelişme, Benny Gantz adaylıktan çekildi

İsrail siyasetinde seçimlere sekiz gün kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mavi ve Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, 27 Ekim’de yapılacak genel seçimlerde yarışmayacağını duyurdu. Eski genelkurmay başkanı ve savunma bakanı olan Gantz, kararına rağmen ülkede ulusal birlik için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Gantz’ın açıklaması, partisinin kamuoyu yoklamalarında meclise girebilmek için gereken seçim barajını aşmakta zorlandığı bir dönemde geldi. Daha önce anketlerin partinin barajı geçemeyeceğini göstermesi halinde seçim yarışından çekilebileceğini söyleyen Gantz, son açıklamasıyla bu yönde adım attı.

Gantz kararını seçimlere günler kala açıkladı

Gantz, yaptığı açıklamada yaklaşan seçimlerde aday olmayacağını belirterek ülkenin birliğini sağlamaya yönelik siyasi mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. İsrail siyasetinde farklı görüşleri bir araya getirecek geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını savunan Gantz, bu yaklaşımın ülkenin karşı karşıya olduğu iç ve dış sorunların aşılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Karar, Gantz’ın kısa süre önce yarışın sonuna kadar devam edeceğini belirtmesinin ardından geldi. Bu değişiklikte, partisinin seçim anketlerinde düşük destek oranlarında kalmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Mavi ve beyaz partisi seçim barajını aşmakta zorlanıyor

Gantz liderliğindeki Mavi ve Beyaz Partisi, seçim kampanyası boyunca kamuoyu araştırmalarında meclise girmek için gereken oy oranına ulaşmakta güçlük çekti. İsrail’de seçim barajının altında kalan partiler mecliste temsil hakkı elde edemiyor. Bu nedenle seçimlere kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı, partinin destekçilerinin oylarının boşa gitmesi ihtimalini de gündeme getirdi. Gantz’ın yarıştan çekilmesiyle birlikte, partinin seçim sürecindeki konumu ve destekçilerinin nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.

Netanyahu karşıtı muhalefetin önünde kritik sınav

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet açısından kritik önem taşıyor. Kamuoyu araştırmaları, Netanyahu karşıtı muhalefetin güçlü bir konumda bulunmasına rağmen hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşmasının kolay olmayabileceğine işaret ediyor.

Muhalefet cephesinde farklı siyasi çizgileri bir araya getirme çabaları sürerken Gantz’ın kararı, seçim sonrası koalisyon hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail meclisi Knesset’te hükümet kurabilmek için 120 sandalyenin en az 61’ini elde etmek gerekiyor. Bu nedenle seçim sonuçlarının yanı sıra partiler arasındaki olası iş birlikleri de yeni hükümetin belirlenmesinde etkili olacak.

Gantz ulusal birlik hedefini sürdürecek

Adaylıktan çekilmesine rağmen Gantz, siyasi faaliyetlerini sona erdirmeyeceğini ve ulusal birlik hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Eski genelkurmay başkanı ve savunma bakanı olan Gantz, İsrail siyasetinde uzun süredir Netanyahu karşısındaki önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yarıştan çekilme kararı, seçim öncesinde muhalefetin izleyeceği yol ve seçim sonrasında kurulabilecek hükümetin yapısı açısından yakından takip ediliyor.