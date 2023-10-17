İsrail’de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü

İsrail'in Sredot kentinde basın kuruluşlarının çalışanlarının bulunduğu bölgeye bir roket düştü.

Roketli saldırı gerilim dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.