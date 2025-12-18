İsrail’de Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polis arasında gerginlik: 10 polis yaralandı

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail polisinin askere gitmeyi reddeden bir Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına alması üzerine Batı Kudüs'teki Mea Shearim Mahallesi'nde olaylar çıktığı belirtildi.

Gözaltıya tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polisler arasında başlayan gerginliğin büyüdüğü ifade edildi.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin polise taş ve çöp attığı, polisin ise göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandığı kaydedildi.

Çıkan olaylarda 10 polisin yaralandığı, 4 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin bölgede toplanan göstericileri dağıtmak için cop da kullandığı görüldü.

İsrail’de Haredilerin askerliği gündemde

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.