İsrail'den 7 Ekim alarmı: Bölgede tüm giriş ve çıkışlar durduruldu

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İsrail yönetimi, 7 Ekim olaylarının yıldönümü vesilesiyle bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. İsrail yayın organı KAN’ın aktardığı bilgilere göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın ordunun tavsiyeleri ve yapılan güvenlik değerlendirmeleri çerçevesinde 5-7 Ekim tarihlerini kapsayacak şekilde Batı Şeria ve Gazze Şeridi geçiş noktalarının kapatılması talimatını verdiği bildirildi.

İnsani yardım sevkiyatları tamamen durduruluyor

Alınan karar yalnızca sivillerin hareketliliğini değil, bölgeye ulaştırılan yardımları da doğrudan etkileyecek. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, kapanma süresi boyunca İsrail üzerinden Gazze Şeridi’ne hiçbir insani yardım sevkiyatının geçişine müsaade edilmeyeceği aktarıldı. Öte yandan ABD’nin Doğu Kudüs’teki Büyükelçiliği de sınır kapılarının geçici olarak kapatılacağına dair bilgilendirildiklerini doğruladı.

Filistinli çalışanlar ve geçiş hatları kısıtlandı

Güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli vatandaşların hareket kabiliyeti kısıtlanırken, Doğu Kudüs ve çevresindeki alanlarda çalışan Filistinli işçilerin geçişlerine kısıtlama getirildi. Uygulama kapsamında sadece temel sağlık alanında görev yapan belirli personelin geçişine kısıtlı izin verileceği belirtildi.