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İsrail’den 8 Norveçli diplomat hakkında karar

İsrail, 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonlarının ve vizelerinin iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İsrail’den 8 Norveçli diplomat hakkında karar
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İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görev yapmak üzere görevlendirdiği 8 diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceği duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in Filistin nezdinde diplomatik olarak görev yapmak üzere görevlendirdiği diplomatların İsrail'deki akreditasyonlarının iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Vizeleri 3 ay içinde iptal edilecek

Açıklamada, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunun iptal edildiği ve kararın Norveç hükümetinin son dönemde attığı "İsrail karşıtı ve tek taraflı adımlara" yanıt olduğu belirtildi.

Norveç'in Filistin devletini tanıma kararı ve Norveçli üst düzey yetkililerin İsrail karşıtı yorumlarının kararın alınmasında etkili olduğu vurgulanan açıklamada, Norveç Büyükelçiliğine söz konusu diplomatların akreditasyonlarının yedi gün, vizelerinin ise üç ay içinde iptal edileceğinin bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Filistin yönetimindeki Norveç temsilciliğinde görev yapmak üzere görevlendirilen Norveçli diplomatlara İsrail'de akreditasyon vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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