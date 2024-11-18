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İsrail'den Beyrut'a füze ve İHA'lı saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'den Beyrut'a füze ve İHA'lı saldırı
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un merkezini bombaladığı belirtildi.

Saldırının şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra’da, El-Balat Sokağı bölgesinde bir noktaya 2 füzeyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının da aynı bölgede bir konutu hedef aldığı ve büyük yıkıma yol açtığı aktarıldı.

Haberde ilk belirlemelere göre İsrail saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Beyrut'un merkezinde 2 ayrı nokta dün İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı

İsrail ordusunun dün Beyrut’un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda 10 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı.

İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif’in öldüğü açıklanmıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.

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