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İsrail'den Beyrut'un Dahiye bölgesi ile Lübnan'ın güneyi için tahliye uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde 2 semt ile ülkenin güneyindeki 5 köy için tahliye uyarısı yayınladı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'den Beyrut'un Dahiye bölgesi ile Lübnan'ın güneyi için tahliye uyarısı
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, hedeflenen köylerin ve binaların kırmızıyla gösterildiği bir harita yayımlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

Sözcü, Dahiye sakinlerine özellikle de Hades ve Harratu Harik semtlerine komşu binalarda yaşayanlara tahliye uyarısı yaptı.

"İsrail ordusu "yakın gelecekte" bu noktalara saldırı düzenleyecek"

Adraee tarafından yayımlanan açıklamada, bu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğu iddia edilerek İsrail ordusunun "yakın gelecekte" bu noktalara saldırı düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 köyün sakinlerini geri dönüşleri için bir zaman çerçevesi belirtilmeksizin köylerde gerçekleştireceği bombalamaya hazırlık adına evlerini derhal boşaltmaları konusunda uyardığı" ifade edildi.

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