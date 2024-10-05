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İsrail'den Beyrut'un güneyine tahliye emri

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'un güneyinde bulunan sivillere hava saldırıları öncesinde binaları boşaltmaları ve en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail'den Beyrut'un güneyine tahliye emri
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İsrail Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye’deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.

IDF’nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.

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