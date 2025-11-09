İsrail'den çarpıcı iddia: Çin, İran’a silah yardımı yapıyor

  1. Ekonomim
İsrail’in Almanya Büyükelçisi Ron Prosor, Çin’i Hizbullah’ın silahlandırılmasında İran’a yardım etmekle suçladı. Prosor, “İran Hizbullah’ı yeniden donatıyor ve Çin bu çabada önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Almanya Büyükelçisi Ron Prosor, Funke Medya Grubu’na verdiği röportajda, İran’ın Hizbullah milislerini yeniden silahlandırdığını ve bu süreçte Çin’den de önemli destek sağladığını öne sürdü. Prosor, “İran Hizbullah’ı yeniden donatıyor ve Çin bu çabada önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

DW'de yer alan habere göre Prosor, Pekin’in son haftalarda İran’a hava savunma sistemleri ve saldırı amaçlı füze programları için bazı parçalar tedarik ettiğini belirterek, Çin’in Rusya’nın azalan etkisini fırsat bilip Tahran’ı kendisine “daha sıkı biçimde bağlamak istediğini” öne sürdü.

Hamas zayıfladı, Hizbullah silahsızlanmayı reddediyor

Büyükelçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasının kalıcılığına olumlu baktığını söyledi. Prosor, Hamas’ın Ekim 2023’teki saldırısının ardından İsrail’in komşu bölgelerinde önemli değişimlerin yaşandığını, Hizbullah’ın Lübnan hükümetinde ilk kez yer almadığını kaydetti.

Prosor, Suriye’deki Beşar Esad rejiminin devrilmesini hatırlatarak, “Hamas ve mollalar zayıfladı ve İran'ın nükleer silah programı en az birkaç yıl geriye gitti” ifadelerini kullandı. İsrail’in hedefi, belirgin biçimde zayıflayan Hizbullah’ın silahsızlanması, ancak örgüt bu talebi reddediyor.

İran destekli Hizbullah, Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşının ardından Lübnan’dan İsrail’e düzenli füze saldırıları başlattı. İsrail ordusu, Lübnan’daki hedeflere hava saldırıları düzenleyip kara harekatı başlattı. Geçen yıl Kasım ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen her iki taraf birbirini ihlal etmekle suçluyor.

