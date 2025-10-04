İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bir binayı bombaladığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu hava saldırısında aralarında bebeklerin de olduğu 7'si çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı aktarılırken, saldırıya maruz kalan binanın enkazında 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hedef almaya ediyor.

İsrail'in geceden beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ölen Filistinli sayısının 46'ya ulaştığı belirtildi.