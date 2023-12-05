İsrail'den 'Gazze Metrosu' için radikal çözüm: Deniz suyuyla doldurmak istiyorlar

İsrail, Gazze'ye düzenlenen kara harekatlarının önündeki en büyük engel olan tünel sorununu kökünden çözmek istiyor. Şehrin neredeyse tamamını kaplayan bu tünellere deniz suyu ile doldurmak isteyen İsrail, NTV'nin Wall Street Journal Gazetesi'nden aktardığı haberine göre şimdiden Akdeniz'de çalışmalara başladı.

Tüneller, Hamas'ın en güçlü silahı olarak görülüyor

Hamas'ın 2007 yılında Gazze'deki kontrolü ele geçirdiğinden bu yana tünellerle donattığı biliniyor. Medyada İsrail'in kara harekatı gündeme geldiğinden beri bu tünellerin Hamas'ın en güçlü karşı silahı olduğu öne sürülüyordu.

Şimdiye dek İsrail ordusu tarafından birçok tünel keşfedildi ancak bağlantıların tamamı ortaya çıkartılmadı. Bu tünellerin birçoğunun Hamas tarafından yapılmış olduğu kesin olmasa da Tel Aviv hükümeti, tünellerin kullanılamaz hale getirilmesi konusunda kararlı.

Hamas daha önce yaptığı açıklamalarda rehinelerin Gazze'deki güvenli bölgelerde tünellerde tutulduğunu söylemişti.

Tünelleri suyla dolduracak pompa sistemleri hazır

Gazze'deki tünellerin bir kısmı denizden kilometrelerce uzakta ancak İsrail hükümeti, Akdeniz suyunu iç kısımlara taşıyacak gelişmiş pompa sistemleri kurdu. Bunlardan en az beşinin kurulumu tamamlanırken her bir pompanın saatte binlerce metreküp suyu aktarabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

Pompalara yönelik sorulara direkt yanıt vermekten kaçınan İsrail ordusu, "İsrail savunma kuvvetleri, Hamas'ın terör kapasitesini dağıtabilmek için farklı askeri ve teknolojik aletlerin de dahil olduğu çeşitli yöntemleri kullanıyor" dedi.

Haberde aynı zamanda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen ay bu planı ABD Başkanı Joe Biden'a açtığı ancak nihai kararın henüz verilmediği de yer aldı