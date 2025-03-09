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İsrail'den Gazze talimatı: Derhal elektriği kesin!

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme talimatı verdi.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail'den Gazze talimatı: Derhal elektriği kesin!
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İsrail, Gazze Şeridi’ne verilen elektriği kesecek. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Elektrik Şirketi’ne (IEC) Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme talimatı verdi. Cohen yaptığı açıklamada, "Tüm rehinelerin geri dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız ve 'savaş sonrası' dönemde Hamas'ın Gazze'de olmamasını sağlayacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde taleplerinden vazgeçmemesi durumunda baskıyı artırmaya hazır olduğunu ve Gazze'ye elektrik tedarikinin tamamen kesilmesinin de planlar arasında olduğunu belirtmişti.

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