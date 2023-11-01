İsrail'den Gazze'de 'askeri hedefleri vuruyoruz' iddiası

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 11 binden fazla yeri vurduğunu duyurdu.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi genelinde 11 binden fazla yerin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan hedeflerin Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri noktalar olduğu öne sürüldü.

Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Hastanesi'ndeki yaralılar ve hastalar kısıtlı imkanlarla tedavi ediliyor.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin Gazze Şeridi içindeki “kara faaliyetlerini” sürdürdüğü ifade edildi.

Ordunun yayımladığı görüntüde harabeye dönmüş Gazze’nin kenar bölgelerinde İsrail askerleri ve zırhlıları görülüyor.

Ameliyatlar koridorlarda yapılıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Birimi Müdürü Mervan Ebu Sade, Gazze'deki Şifa Hastanesindeki son durumu anlattı.

Gazze'de yaralıların ve hastaların artık hastanelerin koridorlarında tedavi edildiğini söyleyen Ebu Sade, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde, Şifa Hastanesindeki bu manzaralar gibi görüntüler normal artık. Gördüğünüz gibi burası (hastane koridoru) artık hastaların tedavi edildiği bir oda haline geldi." ifadelerini kullandı.

Hastanenin yataklı odalarının tamamen dolu olduğunu kaydeden Ebu Sade, "Mevcut şartlar ışığında bu bizim için çok zor, güç bir durum; çünkü ameliyat sonrası müşahede odaları tamamıyla dolu olduğu için hastaları ameliyat sonrası koridorlara bırakıyoruz." dedi.

Hastanedeki durumunu "felaket" ifadesiyle niteleyen Ebu Sade, hastanenin doğum, prematüre, diyaliz ve acil servislerinin tam kapasite dolduğunu ve 800'den fazla yatan hastanın tedavi altında olduğunu kaydetti.

"Yakıt tedarik edemezsek hastalarımızı ölüme mahkum edeceğiz

Sağlık personeli üzerinde ciddi bir baskı olduğunu aktaran Ebu Sade, "Sağlık personeli üzerindeki en büyük baskı, yoğun bakım için gerekli malzeme, ilaç, yatak, tıbbi malzeme ve ekipman eksikliğinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Yakıtın tükenmesinin özellikle yoğun bakım, diyaliz ve ameliyathanelerdeki hastalar için büyük risk oluşturduğunu belirten Ebu Sade, "Yarın Şifa Hastanesindeki yakıtın son damlaları da tükenecek, yakıt getirilmezse Filistin'in en büyük hastanesinin sağlık sistemi çökecek ve hastalarımızı yavaş yavaş ölüme mahkum olacak" ifadelerini kullandı.

Yeterli anestezi malzemesi olmadığını vurgulayan Ebu Sade, "Bazı ameliyatlar anestezisiz yapılıyor. Bu ilaçlara alternatifler var ama gerçek alternatifler mevcut değil. Yaralar ciddi olduğu için ve kir, mermi ve yanık içerdiğinden, yerel pazarda veya hastanelerde bulunmayan belirli türde antibiyotiklere ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Birimi Müdürü Mervan Ebu Sade, "Hastaların Gazze Şeridi'nden Mısır'a tahliye edilmesi gerekiyor çünkü diğer hastaları kabul etme imkanımız çok sınırlı hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Anestezi Uzmanı Menar Feyyaz da sağlık personelinin yaralıların hayatını kurtarmak için düşük kalitede anestezi malzemesi kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Feyyaz, "Ameliyatlar koridorlarda ve ameliyathanelerde basit anestezi ile suni solunum cihazı kullanılmadan yapılıyor ve bu da insan hayatını tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

BM'ye tepki

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) Gazze'nin kuzeyine yönelik sorumluluklarından çekilmekle suçladı.

Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 26 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

BM kuruluşunun yardım kamyonlarının Gazze'ye girişini kasıtlı olarak yavaşlatıp geciktirdiğini ve Gazze Şeridi'ne ve kuzeyine girmesini engellediğini belirten Maruf, "UNRWA'nın, kentin kuzeyindeki sorumluluklarından çekilmesi ve çalışmalarını güneyle sınırlandırmasının haklı gösterebilecek hiçbir şey yoktur." dedi.

"UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik bombardımanından yaşadığı şoku ve benzersiz bir şekilde yaşanan yıkımın düzeyini" dile getirdiğini hatırlatan Maruf, Lazzarini'nin ifadelerine ilişkin, "Bu, işgalcilerin Gazze ahalisine yönelik işlediğini soykırım ve suçun uluslararası bir onayıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Maruf, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı İsrail'in yaptığı "en büyük katliamlardan biri" olarak nitelendirerek, "Mültecilerin hakları gözetilmeksizin işgal güçlerinin Filistinli ailelere yönelik katlanarak büyüyen katliamlarının sayısı 926'yı geçti." ifadesini kullandı.

Yakıtın tükenmesi nedeniyle Endonezya ve Şifa başta olmak üzere bölgedeki hastanelerin yakında hizmet veremeyeceği uyarısında bulunan Filistinli yetkili, İsrail saldırıları sonucu kurtarma ekiplerinden 18, sağlık personelinden ise 130 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 200 bini aşkın konutun bombalandığını, bunlardan 35 bin konutun tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirten Maruf, saldırılarda, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığını, bunlardan 37'sinin hizmet dışı kaldığını aktardı.

Gazze'de yaşananlar ile Rusya-Ukrayna savaşındaki durumu karşılaştıran Maruf, şunları söyledi:

"Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana 1,5 yıl içinde Ukraynalı ölen sivil sayısı 9 bin, bunlardan 500'ü çocuk, toplam yaralı sayısı 15 bin. Yalnızca 25 günde, Gazze'de 8 bin 525 ölü, bunlardan 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın, 21 bin 543 yaralı var. Ayrıca 2 bin kişi kayıp"

Maruf, İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'nin tüm bölgelerini ve kesimlerini kapsayan zararın 3 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Öte yandan Filistin Gazeteciler Sendikası da İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 38 basın mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, 7 Ekim sonrasında 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiği, en az 35 gazetecinin evinin bombardımana maruz kaldığı ve söz konusu gazetecilerin onlarca yakınının öldüğü kaydedildi.