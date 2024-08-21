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İsrail'den Gazze'de ölü bulunan esirler hakkında açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Gazze'de ölü bulunan 6 İsrailli esirin bulundukları yerin kazara değil, istihbarata dayalı olarak tespit edildiğini söyledi.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail'den Gazze'de ölü bulunan esirler hakkında açıklama
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey komutanlarla birlikte Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi.

Halevi, burada yaptığı açıklamada, pazartesi gecesi Gazze'de 6 İsrailli esirin cansız bedenine ulaşılmasını sağlayan operasyonun tesadüfi değil, kesin istihbarata dayalı olarak gerçekleştirildiğini savundu.

 

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