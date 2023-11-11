İsrail'den,' Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da yaparız' tehdidi

Lübnan halkına gözdağı veren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze'de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük" diye konuştu.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait 4 hedefi vurdu

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki topraklardan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırdaki Vadi Şumira, Tel Şaar ve Tarbiha köyü ile çevresindeki askeri noktaların uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise El-Mıtılli bölgesinde İsrail'e ait bir tank ile piyade güçlerinin güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Diğer yandan, İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Şeba bölgesini topçu ateşiyle vurdu. Mıtilli bölgesinin Hizbullah tarafından vurulmasının ardından her iki taraf arasında karşılıklı yoğun bombardıman yaşandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti. Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk 14 sivil, İsrail'de 2 sivil öldü.