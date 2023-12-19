İsrail'den Gazze'de yeni bir ateşkese yeşil ışık

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtti.

Herzog, İsrail'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 bine yakın kişinin öldürüldüğü Gazze'de halkla değil Hamas ile savaştıklarını iddia eden Herzog, bölgeye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ileri sürdü.

Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım tırının girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı olasılığına da değinen Herzog, "İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yeni bir 'insani duraklamaya' ve ilave insani yardıma hazır olduğu gerçeğini yineleyebilirim." ifadesini kullandı.

Can kaybı artıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

Enkaz altında hala binlerce kişi var, hastanelerde ise hizmet durdu

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.

Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.