İsrail'den Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 45. günde de devam ediyor. Saldırılarda 13 binin üzerinde sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu ise Gazze'de 2 askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 65'e yükseldi.

Endonezya hastanesine saldırı

Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 12 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastanenin ikinci katının bombardıman sebebiyle büyük hasar gördüğü, saldırıda 2 doktorun da yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden oldu. 140 yatak kapasiteli sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor.

Ateşkes çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de sürekli akmakta olan kanın durdurulması için derhal ateşkes kararı alınmasını istedi.

Merkezi Fransa'da bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşu MSF'nin, X platformundan yaptığı açıklamada, "Akan kanın durması için geçen zamana göre ateşkes en çok şimdi gereklidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta dün gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiği ve dakikalar içinde hastaneye aralarında ağır yanıkları olan çok sayıda çocuğun da bulunduğu 122 yaralının getirildiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar üyelerinin hizmet verdiği yanık ünitesinde her gün yaklaşık 10 ameliyat yapıldığına işaret edilen açıklamada, hastanenin dolu olduğu, yaralıların sıra beklemek zorunda kaldığı belirtildi.