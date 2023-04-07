İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmeler sonrası abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlattı.

İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada, bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

Gazze'den roket saldırısı

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze’den İsrail sınırındaki yerleşimlere roketler fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze’den fırlatılan yedi roketin hepsinin havada imha edildiği kaydedilirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimleri çevresinde uyarı sirenleri çalındığını belirtildi.

Roketlerin hedefindeki Siderot, İbim, Niram, Karmia ve HaAssara’da saldırılara karşı uyarı sirenleri çalındı.

Gazze’deki Filistinli direniş gruplarından roket saldırılarını üstlenen olmadı.

Bu arada, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise güvenlik kabinesinin İsrail ordusu ve güvenlik kurumlarının tavsiyeleri doğrusunda Lübnan'dan atılan roketlere ilişkin bir dizi karar aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, Gazze’den yapılacak saldırı ihtimaline karşı Tel Aviv kentinde sığınakların açıldığını aktardı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.